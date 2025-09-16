Un méga-projet qui devrait aboutir en 2035

Le TGV rêvé depuis longtemps par les Canadiens est maintenant sur la voie rapide. Le premier ministre Mark Carney a demandé la semaine dernière de réduire les délais de début des travaux du projet.

Cette décision est une excellente nouvelle pour le PDG d’Alto, Martin Imbleau, puisque ce projet est sur la table depuis très longtemps.

«Aujourd'hui, il y a 4 millions de personnes qui prennent le train, mais la demande est plus grande. Mais on n'a pas suffisamment d'offres. Nous, on pense que c'est 25 millions de Canadiens qui vont se déplacer dans le corridor quand ça va être en service», explique-t-il.

Le projet vise à améliorer la mobilité, réduire la congestion sur les autoroutes et générer jusqu’à 25 milliards de dollars par an en gains de productivité.

Écoutez le PDG d’Alto, Martin Imbleau, parler du projet de TGV, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.