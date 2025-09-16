 Aller au contenu
Économie
Faire des économies

Profiter des primes de cartes de crédit pour voyager

par 98.5

0:00
11:18

Entendu dans

Radio textos

le 16 septembre 2025 12:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Profiter des primes de cartes de crédit pour voyager
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Opter pour une nouvelle carte de crédit peut rapporter gros grâce aux primes de bienvenue...

Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économie au magazine L’actualité, explique comment certains couples peuvent obtenir jusqu’à  650 $ de crédit voyage pour financer leurs vacances.

Il cite l’exemple de la Visa Infinite TD Class ultime voyage, qui offre 825$ en crédit voyage par personne si l’on dépense 7500$ en six mois.

Cette prime est idéale pour ceux qui paient leur solde en totalité chaque mois. L’astuce consiste à utiliser la carte pour toutes ses dépenses habituelles, sans s’endetter, afin de cumuler rapidement les points.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie à L’Actualité, Marc-André Sabourin, offrir des trucs pour voyager à moindres coûts au micro de Marie-Eve Tremblay, à Radio textos, mardi.

«Les intérêts que vous allez devoir rembourser sur votre carte de crédit vont rapidement effacer la valeur de la prime que vous allez obtenir. Donc, cette astuce-là, c'est vraiment pour les gens qui ont l'habitude de payer. Et ce que je vous dirais, il ne faut pas non plus se mettre à dépenser davantage.»

Marc-André Sabourin

