Faire des économies

Opter pour une nouvelle carte de crédit peut rapporter gros grâce aux primes de bienvenue...

Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économie au magazine L’actualité, explique comment certains couples peuvent obtenir jusqu’à 650 $ de crédit voyage pour financer leurs vacances.

Il cite l’exemple de la Visa Infinite TD Class ultime voyage, qui offre 825$ en crédit voyage par personne si l’on dépense 7500$ en six mois.

Cette prime est idéale pour ceux qui paient leur solde en totalité chaque mois. L’astuce consiste à utiliser la carte pour toutes ses dépenses habituelles, sans s’endetter, afin de cumuler rapidement les points.

