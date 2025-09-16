La ville préférée des expatriés français au Canada, ce n’est pas Montréal ni Québec… c’est Saguenay. Selon Le Figaro Magazine, cette ville arrive en tête des villes préférées.

La consule honoraire de France au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Coralie Monneret, confirme l’engouement. La ville est appréciée pour sa qualité de vie, notamment, et ses paysages grandioses.

On estime à près de 5000 le nombre de Français établis dans la région.

«C’est la campagne en ville», résume Coralie Monneret, elle-même arrivée pour ses études et restée par amour.

Écoutez Coralie Monneret, consule honoraire de France au Saguenay–Lac-Saint-Jean, parler de l'engouement des Français pour cette région du Québec, au micro de Patrick Lagacé, mardi.