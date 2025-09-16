 Aller au contenu
Société
Selon le Figaro Magazine

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec

par 98.5

0:00
5:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2025 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
Le Fjord du Saguenay / Adobe Stock

La ville préférée des expatriés français au Canada, ce n’est pas Montréal ni Québec… c’est Saguenay. Selon Le Figaro Magazine, cette ville arrive en tête des villes préférées.

La consule honoraire de France au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Coralie Monneret, confirme l’engouement. La ville est appréciée pour sa qualité de vie, notamment, et ses paysages grandioses.

On estime à près de 5000 le nombre de Français établis dans la région.

«C’est la campagne en ville», résume Coralie Monneret, elle-même arrivée pour ses études et restée par amour.

Écoutez Coralie Monneret, consule honoraire de France au Saguenay–Lac-Saint-Jean, parler de l'engouement des Français pour cette région du Québec, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

«Je pense qu'il y a le côté région, mais quand même éloigné du gros centre ville que peut être, par exemple Montréal ou Québec. Donc c'est un peu la fameuse phrase la campagne en ville.»

Coralie Monneret

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Lagacé le matin
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
0:00
6:51
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Lagacé le matin
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
0:00
4:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
«Madame, est-ce que j’vais être choisi?
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Le Canada de Mark Carney ouvre les vannes
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Au moins 108 itinérants morts en 2024
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
F1
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
Selon une enquête du Figaro
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Hollywood est en deuil
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
108 morts dans la rue en 2024
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
Mauvais état de la chaussée
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
Sur le tapis rouge avec son bébé aux Gémeaux
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
1200 autobus de Lion en inspection
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
Québec
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Santé mentale
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
Les inscrits pourraient recevoir jusqu'à 100$
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à