Mauvais état de la chaussée

L’état de la chaussée à Montréal a de quoi frustrer les automobilistes, mais elle représente aussi un risque important pour les cyclistes.
Parlez-en à Catherine Cardinal, une citoyenne de Rosemont, qui a fait une mauvaise chute à vélo cet été, après avoir roulé dans un cratère dans son quartier.
Elle en subit toujours les impacts plusieurs semaines plus tard.
Catherine Cardinal, citoyenne de Rosemont et vice-présidente communication et marketing chez Mercure
«Deux nuits à l'hôpital, quatre jours de vomissements. Deux semaines à ne pas pouvoir me mouvoir dans l'espace convenablement et deux mois d'invalidité. Je peux vous dire que je m'en serais passée [...] Mon histoire n'est pas unique, je pense que c'est là l'intérêt d'en discuter. Quand on sait que 60 % de la chaussée, notamment à Rosemont et dans un piètre État, il y a lieu de se questionner collectivement.»