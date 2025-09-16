Mauvais état de la chaussée

L’état de la chaussée à Montréal a de quoi frustrer les automobilistes, mais elle représente aussi un risque important pour les cyclistes.

Parlez-en à Catherine Cardinal, une citoyenne de Rosemont, qui a fait une mauvaise chute à vélo cet été, après avoir roulé dans un cratère dans son quartier.

Elle en subit toujours les impacts plusieurs semaines plus tard.

Écoutez Catherine Cardinal, citoyenne de Rosemont et vice-présidente communication et marketing chez Mercure, faire le point mardi à Lagacé le matin.