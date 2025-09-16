Santé mentale

La mère qui a abandonné sa fillette de trois ans sur le bord d’une autoroute ontarienne cet été a été reconnue non criminellement responsable par le juge.

Lors du procès, il a été révélé que la mère souffrait d’un trouble schizo-affectif avec symptômes psychotiques et croyait que sa fille était possédée par le démon.

Par ailleurs, la mère a été décrite comme une femme intelligente, mais malade depuis plusieurs mois.

Comment peut-on basculer du jour au lendemain dans un état psychotique ?

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, suivi de la psychiatre Marie-Eve Cotton, au micro de Patrick Lagacé.



