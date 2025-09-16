Santé mentale

La mère qui a abandonné sa fillette de trois ans sur le bord d’une autoroute ontarienne cet été a été reconnue non criminellement responsable par le juge.
Lors du procès, il a été révélé que la mère souffrait d’un trouble schizo-affectif avec symptômes psychotiques et croyait que sa fille était possédée par le démon.
Par ailleurs, la mère a été décrite comme une femme intelligente, mais malade depuis plusieurs mois.
Comment peut-on basculer du jour au lendemain dans un état psychotique ?
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, suivi de la psychiatre Marie-Eve Cotton, au micro de Patrick Lagacé.
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques. On peut tous en faire, il y a une certaine prévalence. Et ça peut arriver que ça dégénère en tragédie, comme dans ce cas. La plupart des gens psychotiques ne seront pas dangereux dans leur vie, mais ça peut arriver. »