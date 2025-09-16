 Aller au contenu
Société
Santé mentale

«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»

par 98.5

0:00
12:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2025 07:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Comment peut-on basculer du jour au lendemain dans un état psychotique? La psychiatre Marie-Eve Cotton se prononce. / Adobe Stock

La mère qui a abandonné sa fillette de trois ans sur le bord d’une autoroute ontarienne cet été a été reconnue non criminellement responsable par le juge.

Lors du procès, il a été révélé que la mère souffrait d’un trouble schizo-affectif avec symptômes psychotiques et croyait que sa fille était possédée par le démon.

Par ailleurs, la mère a été décrite comme une femme intelligente, mais malade depuis plusieurs mois.

Comment peut-on basculer du jour au lendemain dans un état psychotique ?

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, suivi de la psychiatre Marie-Eve Cotton, au micro de Patrick Lagacé.


 

«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques. On peut tous en faire, il y a une certaine prévalence. Et ça peut arriver que ça dégénère en tragédie, comme dans ce cas. La plupart des gens psychotiques ne seront pas dangereux dans leur vie, mais ça peut arriver. »

Dre Marie-Eve Cotton

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Lagacé le matin
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
0:00
4:24
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
Lagacé le matin
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
0:00
13:54

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
Selon le Figaro Magazine
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
«Madame, est-ce que j’vais être choisi?
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Le Canada de Mark Carney ouvre les vannes
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Au moins 108 itinérants morts en 2024
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
F1
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
Selon une enquête du Figaro
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Hollywood est en deuil
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
108 morts dans la rue en 2024
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
Mauvais état de la chaussée
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
Sur le tapis rouge avec son bébé aux Gémeaux
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
1200 autobus de Lion en inspection
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
Québec
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
Les inscrits pourraient recevoir jusqu'à 100$
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00