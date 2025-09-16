Une industrie en croissance

Alors que les compagnies militaires ont la cote dans le contexte géopolitique actuel, une consigne empêchait Investissement Québec d’investir dans ce type d’entreprise.

Or, depuis la visite de François Legault à un salon consacré à la défense en avril dernier, une directive a été envoyée pour que la Société d’État change son approche concernant ces investissements.

Seules les armes «non controversées» seraient désormais exclues des investissements d’Investissement Québec.

