 Aller au contenu
Politique
Une industrie en croissance

Investissement Québec pourra désormais investir dans le secteur militaire

par 98.5

0:00
12:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2025 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Investissement Québec pourra désormais investir dans le secteur militaire
Le gouvernement souhaite faire du Québec l’une des plaques tournantes de l’industrie militaire en Amérique. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Alors que les compagnies militaires ont la cote dans le contexte géopolitique actuel, une consigne empêchait Investissement Québec d’investir dans ce type d’entreprise.

Or, depuis la visite de François Legault à un salon consacré à la défense en avril dernier, une directive a été envoyée pour que la Société d’État change son approche concernant ces investissements.

Seules les armes «non controversées» seraient désormais exclues des investissements d’Investissement Québec.

Écoutez à ce sujet la chronique politique de Louis Lacroix au micro de Patrick Lagacé.

«Il y a quand même certaines balises. Investissement Québec peut désormais appuyer des entreprises qui œuvrent dans le secteur de la défense, à l’exception de ce qu’on appelle les armes controversées. Ça pourrait être, par exemple, des munitions enrichies à l’uranium, des armes de destruction massive ou des choses du genre: on ne pourrait pas investir là-dedans. Par contre, on me dit qu’il existe une variété d’endroits où l’on pourrait intervenir, notamment dans le secteur de l’aéronautique.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés :

  • 65 % des Québécois ne veulent pas d’un référendum sur l’indépendance du Québec, mais le PQ maintient tout de même le cap sur sa promesse.
  • Aussitôt nommé ministre, François Legault doit remettre à sa place Éric Girard, le ministre délégué au Développement économique régional. (À ne pas confondre avec Eric Girard, ministre des Finances)
  • François Legault veut reconquérir la ville de Québec.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Élections: est-ce que des candidatures «vedettes» peuvent changer la donne?
Lagacé le matin
Élections: est-ce que des candidatures «vedettes» peuvent changer la donne?
0:00
6:03
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»
Lagacé le matin
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»
0:00
9:49

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
Selon le Figaro Magazine
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région chouchou des Français au Québec
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
«Madame, est-ce que j’vais être choisi?
«J'aimais énormément monsieur Péladeau» -Josélito Michaud
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Le Canada de Mark Carney ouvre les vannes
Stratégie militaire: «Laisse-moi te dire que ça va nous mettre dans la m****»
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Au moins 108 itinérants morts en 2024
Itinérance: «Ça nous donne le vertige et un immense sentiment d'impuissance»
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
F1
Le Grand Prix de Montréal inclura une course sprint en 2026
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
Selon une enquête du Figaro
Saguenay serait la ville favorite des expatriés français
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Hollywood est en deuil
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
108 morts dans la rue en 2024
Itinérance: «On assiste à une tempête parfaite» -Caroline Touzin
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
Mauvais état de la chaussée
Blessée à vélo en raison d'un nid-de-poule: «Mon histoire n'est pas unique»
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
Sur le tapis rouge avec son bébé aux Gémeaux
«Une minorité vraiment bruyante et négative sur Facebook» -Sarah-Jeanne Labrosse
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Associé à d'autres projets coûteux au gouvernement
La SAAQ ignorait le passé de Malenfant: «L'enthousiasme rend parfois aveugle»
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
1200 autobus de Lion en inspection
Transport scolaire: «Il y a des régions où le service est de retour à 100%»
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
Québec
L'automne s'en vient, mais la météo agréable persiste
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Santé mentale
«Personne ne peut prétendre qu'il ne fera jamais d’épisodes psychotiques»
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
Les inscrits pourraient recevoir jusqu'à 100$
Cartel du pain: «Le site continue de connaître des ratés»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à