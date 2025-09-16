Une industrie en croissance

Alors que les compagnies militaires ont la cote dans le contexte géopolitique actuel, une consigne empêchait Investissement Québec d’investir dans ce type d’entreprise.
Or, depuis la visite de François Legault à un salon consacré à la défense en avril dernier, une directive a été envoyée pour que la Société d’État change son approche concernant ces investissements.
Seules les armes «non controversées» seraient désormais exclues des investissements d’Investissement Québec.
«Il y a quand même certaines balises. Investissement Québec peut désormais appuyer des entreprises qui œuvrent dans le secteur de la défense, à l’exception de ce qu’on appelle les armes controversées. Ça pourrait être, par exemple, des munitions enrichies à l’uranium, des armes de destruction massive ou des choses du genre: on ne pourrait pas investir là-dedans. Par contre, on me dit qu’il existe une variété d’endroits où l’on pourrait intervenir, notamment dans le secteur de l’aéronautique.»
Autres sujets abordés :
- 65 % des Québécois ne veulent pas d’un référendum sur l’indépendance du Québec, mais le PQ maintient tout de même le cap sur sa promesse.
- Aussitôt nommé ministre, François Legault doit remettre à sa place Éric Girard, le ministre délégué au Développement économique régional. (À ne pas confondre avec Eric Girard, ministre des Finances)
- François Legault veut reconquérir la ville de Québec.