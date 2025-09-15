Propos insultants envers les amateurs canadiens

Cal Raleigh, des Mariners de Seattle, a égalé le record de 54 circuits du légendaire Mickey Mantle pour un frappeur ambidextre.
Écoutez Alex Agostino, expert baseball chez Cogeco et dépisteur des Phillies de Philadelphie, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Cal Raleigh égale le record de 54 circuits de Mickey Mantle;
- Mantle était le dieu du baseball du père de Raleigh;
- Alex réagit aux propos du commentateur Brian Roberts des Orioles, jugés insultants envers les amateurs de baseball canadiens.