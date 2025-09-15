Des fonds destinés aux repas aux élèves québécois sont gelés dans les coffres en raison d’une dispute entre les gouvernements fédéral et provincial.

Inacceptable, vous avez dit?

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin à l'Assemblée nationale du Québec et porte-parole en éducation pour Québec Solidaire, en discuter avec Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le député admet être choqué.

«C'est choquant, et franchement, c'est incompréhensible. Il faut rappeler que cette fameuse entente, entre le gouvernement fédéral puis Québec, on l'a attendu très longtemps. Il y a des provinces qui ont signé cette entente-là il a plus d'un an. Et dans ces provinces là, il y a plus d'élèves qui mangent dans les écoles aujourd'hui grâce à l'entente. Ç'a été extrêmement long pour que le Québec finisse par s'entendre avec Ottawa», dit-il.