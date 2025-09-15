 Aller au contenu
Fonds destinés aux repas aux élèves

«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois

par 98.5

Philippe Cantin
Gabriel Nadeau-Dubois. / PC/Jacques Boissinot

Des fonds destinés aux repas aux élèves québécois sont gelés dans les coffres en raison d’une dispute entre les gouvernements fédéral et provincial.

Inacceptable, vous avez dit?

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin à l'Assemblée nationale du Québec et porte-parole en éducation pour Québec Solidaire, en discuter avec Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le député admet être choqué.

«C'est choquant, et franchement, c'est incompréhensible. Il faut rappeler que cette fameuse entente, entre le gouvernement fédéral puis Québec, on l'a attendu très longtemps. Il y a des provinces qui ont signé cette entente-là il a plus d'un an. Et dans ces provinces là, il y a plus d'élèves qui mangent dans les écoles aujourd'hui grâce à l'entente. Ç'a été extrêmement long pour que le Québec finisse par s'entendre avec Ottawa», dit-il.

«Et là, maintenant que l'entente est signée. On apprend aujourd'hui [...] que l'argent est bloqué quelque part dans les limbes de la machine administrative, alors que, je le rappelle encore aujourd'hui, au Québec, il y a au minimum un enfant sur cinq qui a faim sur les bancs d'école. C'est absolument incompréhensible que cet argent-là ne soit pas déjà en train de nourrir des enfants au Québec.»

Gabrile Nadeau-Dubois

