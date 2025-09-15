Il doit témoigner cette semaine

C'est une semaine cruciale qui s'amorce à la commission Gallant, chargée de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

L'ancien responsable de la transition numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec doit débuter son témoignage mercredi.

Dans un long entretien avec la journaliste Katia Gagnon de La Presse, il a vertement critiqué la commission et a assuré être prêt à se défendre, lui qui affirme n'avoir rien à se reprocher.

Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez à l'émission Lagacé le matin.