Marco Rubio mettra-t-il de la pression sur Israël?

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël.
Cette rencontre survient alors que les pays arabes et musulmans se réunissent à Doha, au Qatar, en réaction à l’attaque israélienne qui s’est produite en plein jour, la semaine dernière, dans ce pays pourtant en bons termes avec l'État hébreu.
Rappelons que le bombardement israélien, dénoncé par le communauté internationale, visait des responsables du Hamas.
L'attaque a surpris plusieurs observateurs puisque le Qatar est le pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
«Maintenant, toute la question, c'est le sérieux de cette intervention de Marco Rubio. Qu'est-ce qu'il dit au premier ministre Netanyahou? [...] Washington et Israël passent une période difficile, mais ça n'empêche pas monsieur Netanyahou de faire ce qu'il veut, sans avoir de sanction de la part des États-Unis. Je rappelle que les États-Unis fournissent les armes à Israël sur une base quotidienne et ne s'opposent jamais à ce qui se passe à Gaza.»
Autre sujet abordé
- L'Assemblée Générale des Nations Unis débute sa 80e année d’existence alors que l'organisation traverse une période de remise en question difficile marqué surtout par sa perte d’influence dans le monde…