Marco Rubio mettra-t-il de la pression sur Israël?

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël.

Cette rencontre survient alors que les pays arabes et musulmans se réunissent à Doha, au Qatar, en réaction à l’attaque israélienne qui s’est produite en plein jour, la semaine dernière, dans ce pays pourtant en bons termes avec l'État hébreu.

Rappelons que le bombardement israélien, dénoncé par le communauté internationale, visait des responsables du Hamas.

L'attaque a surpris plusieurs observateurs puisque le Qatar est le pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, lundi, à Lagacé le matin.