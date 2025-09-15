 Aller au contenu
Politique internationale
Marco Rubio mettra-t-il de la pression sur Israël?

«Netanyahou fait ce qu'il veut sans sanction de la part des États-Unis»

par 98.5

0:00
11:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2025 08:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«Netanyahou fait ce qu'il veut sans sanction de la part des États-Unis»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël.

Cette rencontre survient alors que les pays arabes et musulmans se réunissent à Doha, au Qatar, en réaction à l’attaque israélienne qui s’est produite en plein jour, la semaine dernière, dans ce pays pourtant en bons termes avec l'État hébreu.

Rappelons que le bombardement israélien, dénoncé par le communauté internationale, visait des responsables du Hamas. 

L'attaque a surpris plusieurs observateurs puisque le Qatar est le pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, lundi, à Lagacé le matin.

«Maintenant, toute la question, c'est le sérieux de cette intervention de Marco Rubio. Qu'est-ce qu'il dit au premier ministre Netanyahou? [...] Washington et Israël passent une période difficile, mais ça n'empêche pas monsieur Netanyahou de faire ce qu'il veut, sans avoir de sanction de la part des États-Unis. Je rappelle que les États-Unis fournissent les armes à Israël sur une base quotidienne et ne s'opposent jamais à ce qui se passe à Gaza.»

Jean-François Lépine

Autre sujet abordé

  • L'Assemblée Générale des Nations Unis débute sa 80e année d’existence alors que l'organisation traverse une période de remise en question difficile marqué surtout par sa perte d’influence dans le monde…

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
Lagacé le matin
Assassinat de Charlie Kirk: «Est-ce que ça va mettre le feu à la poudrière?»
0:00
11:55
La chasse à l'homme se poursuit
Le Québec maintenant
La chasse à l'homme se poursuit
0:00
7:16

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'Orchestre symphonique de Montréal lance sa 92e saison
Le directeur musical Rafael Payare en studio
L'Orchestre symphonique de Montréal lance sa 92e saison
Fiasco SAAQclic: «Karl Malenfant va mettre le commissaire Gallant dans sa poche»
Il doit témoigner cette semaine
Fiasco SAAQclic: «Karl Malenfant va mettre le commissaire Gallant dans sa poche»
Élections: est-ce que des candidatures «vedettes» peuvent changer la donne?
Lorraine Pintal se présente pour Ensemble Montréal
Élections: est-ce que des candidatures «vedettes» peuvent changer la donne?
Tournoi de golf du CH: la direction ose-t-elle parler des séries éliminatoires?
On met la table pour la prochaine saison
Tournoi de golf du CH: la direction ose-t-elle parler des séries éliminatoires?
Le vice-président américain J.D. Vance devient animateur d'un jour
Édition spéciale du «Charlie Kirk Show»
Le vice-président américain J.D. Vance devient animateur d'un jour
René Homier-Roy: «Il était très aimé et très aimable» -Nathalie Petrowski
Décédé à l'âge de 85 ans
René Homier-Roy: «Il était très aimé et très aimable» -Nathalie Petrowski
Santé mentale: des changements au critère de danger immédiat réclamés
Loi P-38
Santé mentale: des changements au critère de danger immédiat réclamés
Un cycliste chute en raison d'un nid-de-poule: «C'est gênant»
Pendant le Grand Prix cycliste de Montréal
Un cycliste chute en raison d'un nid-de-poule: «C'est gênant»
Incendie de l'école Val-des-Monts: «Un mélange de stupeur et d'émotions»
Vague de solidarité
Incendie de l'école Val-des-Monts: «Un mélange de stupeur et d'émotions»
«C'est vraiment un homme en colère que j'ai rencontré» -Katia Gagnon
Grande entrevue de La Presse avec Karl Malenfant
«C'est vraiment un homme en colère que j'ai rencontré» -Katia Gagnon
Autobus de Lion Électrique hors service: un changement de pièce exigé
Transport scolaire encore chamboulé
Autobus de Lion Électrique hors service: un changement de pièce exigé
«René Homier-Roy a changé ma vie complètement» -Annie-Soleil Proteau
Il est décédé à l'âge de 85 ans
«René Homier-Roy a changé ma vie complètement» -Annie-Soleil Proteau
Déficit fédéral: «On nous prépare à vivre un gros choc»
Jusqu'à 100 milliards de dollars?
Déficit fédéral: «On nous prépare à vivre un gros choc»
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»
De plus en plus de mécontents au sein de la CAQ
«Il y des députés qui trouvent qu'octobre 2026, ça s'en vient vite»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00