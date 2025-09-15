Grande entrevue de La Presse avec Karl Malenfant

L’ancien responsable de la transition numérique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) martèle que la commission Gallant est une pièce de théâtre.

Karl Malenfant, qui est devenu le visage principal du fiasco SAAQclic, a accordé une entrevue de près de quatre heures à la journaliste Katia Gagnon, de La Presse.

Il admet que l'implantation de la plateforme a été difficile, mais affirme qu'on est loin de la catastrophe décrite depuis quelques mois.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon résumer à Lagacé le matin les grandes lignes de l'entrevue que lui a acoordée Karl Malenfant en lien avec le fiasco SAAQclic.