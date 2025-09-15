L'incendie de l'école primaire Val-des-Monts à Prévost dans les Laurentides a créé une onde de choc dans la communauté.

Le bâtiment est une perte totale et 400 élèves, en plus des membres du personnel, doivent maintenant être relocalisés.

Une vague de solidarité s'en est suivi et une collecte de fonds a permis d'amasser jusqu'à maintenant plus de 100 000$.

Écoutez le maire de Prévost, Paul Germain, qui partage au micro de Patrick Lagacé l'importance de cette école pour la communauté locale.