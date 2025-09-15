L'incendie de l'école primaire Val-des-Monts à Prévost dans les Laurentides a créé une onde de choc dans la communauté.
Le bâtiment est une perte totale et 400 élèves, en plus des membres du personnel, doivent maintenant être relocalisés.
Une vague de solidarité s'en est suivi et une collecte de fonds a permis d'amasser jusqu'à maintenant plus de 100 000$.
Écoutez le maire de Prévost, Paul Germain, qui partage au micro de Patrick Lagacé l'importance de cette école pour la communauté locale.
«C'était la première école qu'il y a eue à Prévost. Je suis allé à cette école-là, ma fille y est allée, à peu près la moitié des Prévostois sont allés à cette école-là. C'est un mélange un peu de stupeur et d'émotions en même temps.»
L'incendie aurait été causé par un problème électrique, selon les premières informations. Aucune preuve d'un geste criminel n'a été relevée pour l'instant.