Il est décédé à l'âge de 85 ans

Les hommages abondent pour René Homier-Roy, décédé dimanche à l'âge de 85 ans.
René Homier-Roy a marqué autant la presse écrite que la télévision et la radio.
Pendant 15 ans, il a animé l'émission C’est bien meilleur le matin sur les ondes d'ICI Première.
Écoutez la chroniqueuse culturelle et animatrice Annie-Soleil Proteau, réagir, lundi, à Lagacé le matin.
«René, c'est le grand amour de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir avec lui pendant plusieurs années, autant pendant qu'on travaillait ensemble que même jusqu'à sa mort, une relation unique et très privilégiée. Puis cette chance-là, je la réalise parce que René, il a changé ma vie complètement. Moi, j'étais la petite fille d'Hochelaga en qui personne ne croyait, puis lui, le grand René Homier-Roy, il a cru en moi assez pour me permettre d'être en ondes avec lui tous les matins.»