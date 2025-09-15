Il est décédé à l'âge de 85 ans

Les hommages abondent pour René Homier-Roy, décédé dimanche à l'âge de 85 ans.

René Homier-Roy a marqué autant la presse écrite que la télévision et la radio.

Pendant 15 ans, il a animé l'émission C’est bien meilleur le matin sur les ondes d'ICI Première.

Écoutez la chroniqueuse culturelle et animatrice Annie-Soleil Proteau, réagir, lundi, à Lagacé le matin.