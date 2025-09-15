Les joueurs et la direction réunis

C'est ce lundi que se déroule le tournoi de golf des Canadiens au Club de golf Laval-sur-le-Lac, l'évènement qui lance officiellement la saison du CH.
Les joueurs et les membres de la direction sont réunis et mettent la table pour les mois à venir.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter au micro de Patrick Lagacé lundi.
«C'est le moment de l'année où les joueurs et les entraîneurs font des déclarations qui vont les suivre tout au long de la saison régulière. L'an dernier, il y a eu le fameux mix.»
Jean-Michel Bourque discute également du face-à-face des espoirs où les jeunes du CH se sont inclinés face aux Jets de Winnipeg et aux Maple Leafs de Toronto. Il aborde notamment la performance d'Ivan Demidov qu'il qualifie d'homme parmi des enfants.
Autres sujets abordés:
- Les matchs du dimanche dans la NFL;
- Le Grand Prix Cycliste de Québec et Montréal: cadeau de Pogačar, manifestants pro-Palestine et nid-de-poule.