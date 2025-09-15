Les joueurs et la direction réunis

C'est ce lundi que se déroule le tournoi de golf des Canadiens au Club de golf Laval-sur-le-Lac, l'évènement qui lance officiellement la saison du CH.

Les joueurs et les membres de la direction sont réunis et mettent la table pour les mois à venir.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter au micro de Patrick Lagacé lundi.