Sports
Les joueurs et la direction réunis

Coup d'envoi de la saison du CH avec le traditionnel tournoi de golf

le 15 septembre 2025 05:56

Jean-Michel Bourque met la table pour le tournoi de golf du CH qui se déroule lundi à Laval / Cogeco Média

C'est ce lundi que se déroule le tournoi de golf des Canadiens au Club de golf Laval-sur-le-Lac, l'évènement qui lance officiellement la saison du CH.

Les joueurs et les membres de la direction sont réunis et mettent la table pour les mois à venir.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter au micro de Patrick Lagacé lundi. 

«C'est le moment de l'année où les joueurs et les entraîneurs font des déclarations qui vont les suivre tout au long de la saison régulière. L'an dernier, il y a eu le fameux mix.»

Jean-Michel Bourque

Jean-Michel Bourque discute également du face-à-face des espoirs où les jeunes du CH se sont inclinés face aux Jets de Winnipeg et aux Maple Leafs de Toronto. Il aborde notamment la performance d'Ivan Demidov qu'il qualifie d'homme parmi des enfants.

Autres sujets abordés:

  • Les matchs du dimanche dans la NFL;
  • Le Grand Prix Cycliste de Québec et Montréal: cadeau de Pogačar, manifestants pro-Palestine et nid-de-poule.

