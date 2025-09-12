Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent Denis Gauthier, ex-défenseur de la LNH et maintenant analyste hockey à RDS.
Écoutez Denis Gauthier se livrer à Pierre Gervais et Mario Langlois.
Parmi les sujets abordés:
- Denis Gauthier pourrait-il jouer dans la LNH aujourd'hui?
- Ses fils, Kaylen et Ethan, suivent ses traces en roulant leur bosse dans le hockey professionnel;
- Il met en échec la Merveille à son 1er match en carrière: «Personne ne m'avait dit qu'on ne pouvait pas toucher à Wayne Gretzky !»
- Fils de Denis Gauthier père et de l’ex-culturiste ainsi que promotrice de lutte Joanne Rougeau, sœur de Jacques, la lutte a toujours fait partie de sa vie.
- «J’ai perdu le goût de jouer à Philadelphie»: Denis Gauthier admet avoir traversé une dépression.
- Un invité surprise se joint à la conversation!