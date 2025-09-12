Les amateurs de sports

Antoine Roussel partage ses conseils pour survivre à ses premiers camps d’entraînement, guidant les recrues à travers les défis, les rigueurs et les astuces du monde professionnel du hockey.
Écoutez le Rooster au micro de Mario Langlois.
« Dès ma première journée au camp des recrues de Boston, j’ai vu un astérisque à côté de mon nom. Je ne savais pas ce que ça signifiait. En bas de la feuille, la légende était claire : ''ces joueurs n’iront pas au camp principal.'' J’ai broyé du noir toute la journée. Ce soir-là, dans ma chambre d’hôtel et je me disais que je risquais de manquer ma seule chance de faire mes preuves. Le lendemain, motivé à bloc, je me suis donné à fond. Le premier choix était Tyler Seguin… et je l’ai frappé à gauche, à droite, sans retenue. (…) J'ai finalement participé au camp prinicpal. »