Là où tout a commencé pour le gardien

Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh

le 12 septembre 2025 16:12

Philippe Cantin
Marc-André Fleury a passé les dernières saison avec le Wild du Minnesota. Le voici-ci avec son ex-coéquipier et ami, Sidney Crosby, le 29 octobre dernier. / AP Photo/Gene J. Puskar

Les Penguins de Pittsburgh se sont entendus avec le gardien de but québécois Marc-André Fleury pour un essai professionnel.

Cette entente permet à celui qui a été le gardien des Penguins pendant 13 saisons, remportant trois Coupes Stanley, de terminer sa carrière là où tout a commencé pour Flower.

Fleury s’entraînera avec les Penguins le 26 septembre avant de prendre part à une portion du match préparatoire du 27 septembre contre les Blue Jackets de Columbus.

Écoutez Meeker Guerrier présenter l'actualité sportive du jour au micro de Philippe Cantin, vendredi.

Autres sujets abordés:

  • Troisième anniversaire de la nomination de Nick Suzuki comme capitaine des Canadiens;
  • Performance remarquable de Kevin Gausman avec les Blue Jays de Toronto.

