Là où tout a commencé pour le gardien

Les Penguins de Pittsburgh se sont entendus avec le gardien de but québécois Marc-André Fleury pour un essai professionnel.

Cette entente permet à celui qui a été le gardien des Penguins pendant 13 saisons, remportant trois Coupes Stanley, de terminer sa carrière là où tout a commencé pour Flower.

Fleury s’entraînera avec les Penguins le 26 septembre avant de prendre part à une portion du match préparatoire du 27 septembre contre les Blue Jackets de Columbus.

