Sexe et société

Un récent article, publié sur Slate.fr, souligne que les hommes souffrent davantage du célibat que les femmes, en raison notamment de l’hétéronormativité et du fait que leur partenaire occupe souvent tous les rôles sociaux et affectifs.

En 2022, un sondage mené par le Pew Research Center a révélé que 63% des hommes américains de moins de 30 ans étaient célibataires, contre seulement 34% des femmes dans la même tranche d’âge.

Par ailleurs, la moitié des hommes célibataires interrogés ont indiqué qu’ils étaient activement en quête d'un partenaire, contre seulement 35% des femmes célibataires.

Les hommes ont-ils plus de difficulté avec leur statut de célibataire que les femmes?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée tenter de répondre à cette vaste question avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à Radio textos.