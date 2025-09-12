 Aller au contenu
Sexe et société

Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?

le 12 septembre 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
Sexe et société / Cogeco Média

Un récent article, publié sur Slate.fr, souligne que les hommes souffrent davantage du célibat que les femmes, en raison notamment de l’hétéronormativité et du fait que leur partenaire occupe souvent tous les rôles sociaux et affectifs. 

En 2022, un sondage mené par le Pew Research Center a révélé que 63% des hommes américains de moins de 30 ans étaient célibataires, contre seulement 34% des femmes dans la même tranche d’âge.

Par ailleurs, la moitié des hommes célibataires interrogés ont indiqué qu’ils étaient activement en quête d'un partenaire, contre seulement 35% des femmes célibataires.

Les hommes ont-ils plus de difficulté avec leur statut de célibataire que les femmes?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée tenter de répondre à cette vaste question avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à Radio textos.

