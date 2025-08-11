L'animatrice souligne ses cinq ans de sobriété

L'animatrice Maripier Morin souligne cet été ses cinq ans de sobriété.

Écoutez-la aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle partage son parcours de rétablissement, soulignant l'importance du soutien de son partenaire, Jean-Philippe, et de la thérapie.

Marie-Pier discute également de l'impact de la sobriété sur ses relations et de son entreprise de mocktails, Mox, qui propose des alternatives sans alcool.

Elle exprime sa gratitude pour sa vie actuelle et son désir de continuer sur ce chemin de bien-être personnel.