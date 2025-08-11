 Aller au contenu
Star système
L'animatrice souligne ses cinq ans de sobriété

«J'ai compris que ma vulnérabilité, c'est ma force» -Maripier Morin

par 98.5

0:00
16:51

Entendu dans

Radio textos

le 11 août 2025 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Maripier Morin
Maripier Morin
«J'ai compris que ma vulnérabilité, c'est ma force» -Maripier Morin
Maripier Morin / Cogeco Média

L'animatrice Maripier Morin souligne cet été ses cinq ans de sobriété.

Écoutez-la aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle partage son parcours de rétablissement, soulignant l'importance du soutien de son partenaire, Jean-Philippe, et de la thérapie.

Marie-Pier discute également de l'impact de la sobriété sur ses relations et de son entreprise de mocktails, Mox, qui propose des alternatives sans alcool.

Elle exprime sa gratitude pour sa vie actuelle et son désir de continuer sur ce chemin de bien-être personnel.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Ozzy Osbourne: «L'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du rock»
Le midi
Ozzy Osbourne: «L'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du rock»
0:00
11:32
«"Sex and rock'n'roll", Ozzy Osbourne, c'était vraiment ça»
Le matin
«"Sex and rock'n'roll", Ozzy Osbourne, c'était vraiment ça»
0:00
8:37

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le 25 novembre sera-t-il le jour de l'invasion des extraterrestres?
Un astéroïde qui menace de s’écraser sur le soleil
Le 25 novembre sera-t-il le jour de l'invasion des extraterrestres?
Prendre sa retraite à 34 ans, la réalité d'un jeune couple du Nord-du-Québec
Une stratégie faisable ou utopique?
Prendre sa retraite à 34 ans, la réalité d'un jeune couple du Nord-du-Québec
Érablanchiment: «On utilise le nationalisme pour augmenter les prix»
Dans les épiceries
Érablanchiment: «On utilise le nationalisme pour augmenter les prix»
Livres de développement personnel: «On cherche à être mieux» -Julie Carignan
Gare aux titres accrocheurs!
Livres de développement personnel: «On cherche à être mieux» -Julie Carignan
«Faire rire, c'est bien plus difficile que de faire pleurer» -Richard Therrien
Les séries, souvent lourdes et similaires
«Faire rire, c'est bien plus difficile que de faire pleurer» -Richard Therrien
Mario Girard partage ses secrets d'auteur à succès
L'effet Lavallée
Mario Girard partage ses secrets d'auteur à succès
«L'humour, c'est mon travail, mais ce n'est plus une passion» -Mariana Mazza
Elle songe à faire autre chose
«L'humour, c'est mon travail, mais ce n'est plus une passion» -Mariana Mazza
Alain Pronkin: spécialiste des affaires religieuses, du 100 m et du triple saut!
Passion pour l'athlétisme
Alain Pronkin: spécialiste des affaires religieuses, du 100 m et du triple saut!
«Les enfants sont dans l'hyper accomplissement et dans le toujours faire plus»
Pression excessive et performance académique
«Les enfants sont dans l'hyper accomplissement et dans le toujours faire plus»
Pourrait-on ramener un oiseau préhistorique à la vie?
Nouvelles découvertes archéologiques
Pourrait-on ramener un oiseau préhistorique à la vie?
Des aliments et stratégies alimentaires peuvent aider à perdre du poids
De l'Ozempic naturel?
Des aliments et stratégies alimentaires peuvent aider à perdre du poids
Comment réduire son stress en vue du retour au travail?
Après les vacances estivales
Comment réduire son stress en vue du retour au travail?
Oasis: une première autofiction pour Marie-Christine Chartier
L'effet Lavallée
Oasis: une première autofiction pour Marie-Christine Chartier
À quoi ressemble la vie en tant que triplé?
Au-delà de l'image idéalisée et des clichés
À quoi ressemble la vie en tant que triplé?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00