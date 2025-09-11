Comment venir à bout des punaises de lit quand un voisin infesté ne collabore pas?

Écoutez l'exterminateur et propriétaire d’Alextermination, Alexis Laberge, en discuter avec Marie-Eve Tremblay jeudi à Radio textos.

L'expert explique que les problèmes de santé mentale, d’accumulation compulsive et de mauvaise préparation des locataires compliquent les traitements, nécessitant la collaboration des propriétaires et des services sociaux.

Il recommande des mesures préventives comme le colmatage des fissures, l’utilisation de biopesticides, et la chaleur pour les vêtements, tout en soulignant la vigilance dans les espaces publics comme les autobus et bibliothèques.