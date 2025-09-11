 Aller au contenu
Société
Comment venir à bout des punaises de lit?

«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge

par 98.5

0:00
6:57

Entendu dans

Radio textos

le 11 septembre 2025 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge / hedgehog94 / Adobe Stock

Comment venir à bout des punaises de lit quand un voisin infesté ne collabore pas?

Écoutez l'exterminateur et propriétaire d’Alextermination, Alexis Laberge, en discuter avec Marie-Eve Tremblay jeudi à Radio textos.

L'expert explique que les problèmes de santé mentale, d’accumulation compulsive et de mauvaise préparation des locataires compliquent les traitements, nécessitant la collaboration des propriétaires et des services sociaux.

Il recommande des mesures préventives comme le colmatage des fissures, l’utilisation de biopesticides, et la chaleur pour les vêtements, tout en soulignant la vigilance dans les espaces publics comme les autobus et bibliothèques.

«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue, puis être patient avec les gens. C'est important qu'il y ait une bonne communication entre les locataires, son exterminateur et surtout le propriétaire aussi.»

Alexis Laberge

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L’automne sera doux et calme au Québec
Lagacé le matin
L’automne sera doux et calme au Québec
0:00
3:22
Coûts élevés en construction: «Les entrepreneurs se gâtent énormément»
Lagacé le matin
Coûts élevés en construction: «Les entrepreneurs se gâtent énormément»
0:00
8:54

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
L’impact de la célébrité sur sa vie privée
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
L'importance de la prévention
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Centre-ville de Montréal
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
Perte de votre propriété
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
Pourquoi faire un remaniement ministériel?
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Journée mondiale de la prévention du suicide
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Obésité infantile dans le monde: «On a vraiment traversé le point culminant»
Les experts s'inquiètent
Obésité infantile dans le monde: «On a vraiment traversé le point culminant»
Coupures de services scolaires: l'appel à l'aide de Marie-Julie Lanthier
Son garçon a perdu tous ses services à l’école
Coupures de services scolaires: l'appel à l'aide de Marie-Julie Lanthier
Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
Le documentaire «IA: l’angle mort»
Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
Une récupération politique? «Je dénonce l'utilisation qu'en a faite la mairesse»
Publication après le décès d'une cycliste
Une récupération politique? «Je dénonce l'utilisation qu'en a faite la mairesse»
Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»
De l'auteure Véronique Marcotte
Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Tasha Kheiriddin raconte son expérience
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Paranormal
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Report des cibles 2026
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00