Le sentiment d'insécurité est de plus en plus répandu au centre-ville de Montréal, révèle de récents sondages.

En entrevue au micro de Patrick Lagacé jeudi matin, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, disait d'ailleurs vouloir s'attaquer au problème en redonnant notamment le pouvoir au policier.

Écoutez le policier retraité de la Sûreté du Québec, François Doré, commenter le sentiment d'insécurité qui est en hausse au centre-ville de Montréal, jeudi, à Radio textos.

L'invité de Marie-Eve Tremblay nuance le tout, faisant notamment référence à une perception amplifiée par les médias et les réseaux sociaux.