Justice et faits divers
Centre-ville de Montréal

«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré

0:00
14:48

Radio textos

le 11 septembre 2025 10:27

Marie-Eve Tremblay
Le sentiment d'insécurité est de plus en plus répandu au centre-ville de Montréal, révèle de récents sondages.

En entrevue au micro de Patrick Lagacé jeudi matin, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, disait d'ailleurs vouloir s'attaquer au problème en redonnant notamment le pouvoir au policier.

Écoutez le policier retraité de la Sûreté du Québec, François Doré, commenter le sentiment d'insécurité qui est en hausse au centre-ville de Montréal, jeudi, à Radio textos.

L'invité de Marie-Eve Tremblay nuance le tout, faisant notamment référence à une perception amplifiée par les médias et les réseaux sociaux.

«On est beaucoup plus en sécurité que dans certaines villes américaines, dans certaines villes européennes. À Montréal, oui, il y a un niveau de criminalité. Oui, il y a des choses qui se passent, mais on est loin de ce qu'on voit, de ce qui circule sur Internet. Alors je pense qu'on devrait se sentir en sécurité. Ce qui ne veut pas dire que tout est beau, tout est joli, tout est tout le monde est gentil.»

François Doré

