Nouveau ministre de la Sécurité publique

En remaniant son cabinet, mercredi, le premier ministre François Legault a fait de Ian Lafrenière, un ancien policier du SPVM, son ministre de la Sécurité publique.
Le député de Vachon occupera ces nouvelles fonctions tout en conservant ses responsabilités liées aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit.
Écoutez Ian Lafrenière au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.
Parmi ses priorités, M. Lafrenière a indiqué qu'il veut lutter contre le crime organisé, notamment la fraude numérique et l’exploitation sexuelle des mineurs. Pour y parvenir, il compte miser sur l’écoute des policiers et des acteurs de terrain.
Il désire aussi redorer le blason des forces de l'ordre.
«Je vais prendre le temps d'entendre les gens sur le terrain [...] Une de mes jobs, c'est de redonner le pouvoir à nos policiers, à nos gens de terrain. Policiers, pompiers, employés, civils, les agents correctionnels... On a les contrôleurs aussi. On a tellement de personnes qui, chaque jour, assurent la sécurité des citoyens. Il faut que ces gens-là sentent que la population est derrière eux.»
Autre sujet abordé
- Blocus lié au nouveau régime forestier: «Le régime forestier doit être revu, et ça, c'est unanime.»