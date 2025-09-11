Nouveau ministre de la Sécurité publique

En remaniant son cabinet, mercredi, le premier ministre François Legault a fait de Ian Lafrenière, un ancien policier du SPVM, son ministre de la Sécurité publique.

Le député de Vachon occupera ces nouvelles fonctions tout en conservant ses responsabilités liées aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Écoutez Ian Lafrenière au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Parmi ses priorités, M. Lafrenière a indiqué qu'il veut lutter contre le crime organisé, notamment la fraude numérique et l’exploitation sexuelle des mineurs. Pour y parvenir, il compte miser sur l’écoute des policiers et des acteurs de terrain.

Il désire aussi redorer le blason des forces de l'ordre.