Elle lance le livre «Apprivoiser la politique»

Catherine Fournier a apprivoisé la politique à l’âge de 24 ans, en devenant la plus jeune femme a être élue à l’Assemblée nationale.

Aujourd'hui mairesse d’une des plus grandes villes du Québec, elle lance son nouveau livre Apprivoiser la politique, destiné principalement aux jeunes adultes de 18 à 34 ans, et vise à combler le manque d'éducation civique sur le fonctionnement des institutions démocratiques.

La politicienne souligne l'importance de la vulgarisation politique via les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook) et évoque les défis du métier d’élue et les discours haineux.