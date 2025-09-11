Le documentaire Qui a tué les Expos?, réalisé par Attraction et diffusé sur Netflix dès octobre, aborde la disparition des Expos de Montréal le 3 octobre 2004.

Réalisé par Jean-François Poisson, le film évoque notamment les responsabilités de Jeffrey Loria et David Samson, qui ont acheté le club en 1999, mais aussi l'impact du partage des revenus dans le baseball majeur.

Écoutez le journaliste Rodger Brulotte commenter la sortie de ce nouveau documentaire avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé jeudi matin.