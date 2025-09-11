Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

Les Grands Prix cyclistes de Québec (12 septembre) et de Montréal (14 septembre) sont marqués par la controverse: l’équipe Israel-Premier Tech, financée par un homme d'affaires israélo-montréalais, force les organisateurs des événements à redoubler de prudence.

Les services policiers de Québec et Montréal sont sur le qui-vive, notamment en raison du tumulte potentiel émanant de manifestations propalestiniennes envisagées.

En fait, les autorités s’attendent à des protestations à l'endroit de l’équipe Israel-Premier Tech, dont font partie les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin.

D'autres endroits dans le monde ont fait face à de tels débordements, comme l'Espagne.

Écoutez le journaliste de La Presse, Simon Drouin, faire le point à Lagacé le matin, jeudi.