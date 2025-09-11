Michel Talbi, un entraîneur d’arts martiaux et champion de karaté, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de nature sexuelle à l’égard d’un mineur, son élève, qui était alors âgé de 15 ans.

Le jeune était complètement sous l'influence de l'accusé, qui était âgé de 54 ans à l'époque. Entre février et octobre 2020, les deux se sont échangé pas moins de 10 000 textos.

Talbi sera de retour en cour dans quelques mois pour la suite des procédures.

