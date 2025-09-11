 Aller au contenu
Justice et faits divers
Montréal

Un coach d’arts martiaux coupable de crimes sexuels sur un jeune élève

le 11 septembre 2025 06:01

Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Michel Talbi, un entraîneur d’arts martiaux et champion de karaté, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de nature sexuelle à l’égard d’un mineur, son élève, qui était alors âgé de 15 ans.

Le jeune était complètement sous l'influence de l'accusé, qui était âgé de 54 ans à l'époque. Entre février et octobre 2020, les deux se sont échangé pas moins de 10 000 textos.

Talbi sera de retour en cour dans quelques mois pour la suite des procédures.

Autre sujet abordé

  • Procès de Marc-André Houle: des témoins ont raconté la scène d’horreur survenue à l’intérieur des Galeries Saint-Hyacinthe. Houle est accusé du meurtre au premier degré de Manon Savoie, d’une tentative de meurtre sur une dame de 86 ans et d’une agression armée contre un homme. 

