Repêchage 2026 de la LNH

Gavin McKenna au 1er rang: «C'est un no-brainer» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2025 19:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Stéphane Leroux, le spécialiste du hockey junior au Réseau des sports, a dressé son classement préliminaire des espoirs pour le repêchage de la Ligue nationale de 2026.

Écoutez Stéphane Leroux, de RDS, commenter ce classement au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La Ligue canadienne est agacée par le comportement des équipes de la NCAA;
  • Gavin McKenna (Penn State, NCAA) est le favori incontesté en vue de 2026, devant Ethan Viroff;
  • Les autres noms à retenir: Xavier Villeneuve (Armada, LHJMQ, Edgar Shiloh (Victoriaville), Oliver Merson (Saint John’s) et Maddox Dagenais (Remparts)
  • Aussi, Egor Shilov (Tigres), un joueur de centre, est probablement le meilleur joueur européen à jouer dans la LHJMQ depuis 10 ans.

