Insulté et menacé sur les réseaux sociaux

Le comédien Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau ont reçu une foule d'insultes sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? À cause de leur grande différence d'âge...

Écoutez Sébastien Delorme discuter de cette situation en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Sébastien Delorme dénonce le manque de modération sur les plateformes numériques, le phénomène du clickbait, l’impact psychologique sur les personnalités publiques et l’absence de législation efficace au Québec, contrairement à la France, l’Allemagne et l’Espagne.

«Je me promenais sur la rue tout à l'heure et il n'y a personne qui m'a insulté. Pourtant, je ne les connaissais pas. Mais sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est entendu, que oui, c'est libre, on peut le faire», souligne Delorme.