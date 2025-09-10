 Aller au contenu
Arts et spectacles
Insulté et menacé sur les réseaux sociaux

«Ce n'est pas vrai que je mérite toute cette violence-là» -Sébastien Delorme

par 98.5

0:00
16:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 18:31

Avec

La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le comédien Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau ont reçu une foule d'insultes sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? À cause de leur grande différence d'âge...

Écoutez Sébastien Delorme discuter de cette situation en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Sébastien Delorme dénonce le manque de modération sur les plateformes numériques, le phénomène du clickbait, l’impact psychologique sur les personnalités publiques et l’absence de législation efficace au Québec, contrairement à la France, l’Allemagne et l’Espagne.

«Je me promenais sur la rue tout à l'heure et il n'y a personne qui m'a insulté. Pourtant, je ne les connaissais pas. Mais sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est entendu, que oui, c'est libre, on peut le faire», souligne Delorme.

«Des gens me disent: Tu t'es exposé sur les réseaux sociaux, donc, tu mérites de te faire insulter. Et à ça, je veux dire: non. Ce n'est pas vrai que si ma relation est annoncée, que je mérite toute cette violence-là. C'est une drôle de façon de penser de dire que c'est la faute de la victime...[...] Je pense que s'il y a 8800 politiciens qui ont été élus il y a quatre ans et qu'il y en a 1100 qui sont disparus de la carte, probablement, en grande partie, parce qu'ils se sont fait écœurer puis qu'ils se sont fait menacer, puis que c'est allé jusqu'aux menaces de mort.»

Sébastien Delorme

Delorme plaide pour une réglementation accrue et souligne l’importance des réseaux sociaux pour la visibilité professionnelle, tout en évoquant les dérives et la nécessité de préserver le civisme en ligne.

