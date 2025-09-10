C'est ce mercredi 10 septembre qu'est soulignée la 23e Journée mondiale de la prévention du suicide.

Dans les dernières semaines, de nombreux reportages ont mis en lumière la détresse des travailleurs au Québec, notamment les premiers répondants.

Écoutez Marc-André Dufour, psychologue clinicien et auteur de Comment garder espoir dans un monde en crise et Se donner le droit d'être malheureux, en discuter à Radio textos, mercredi.

L'expert souligne l'impact du manque de ressources, la fatigue morale, le stress post-traumatique et la difficulté de le faire reconnaître, tout en recommandant des ressources comme le 1 866 APPELLE et les centres de crise au Québec.