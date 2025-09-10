 Aller au contenu
Société
Journée mondiale de la prévention du suicide

«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»

par 98.5

le 10 septembre 2025 11:03

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Dans les dernières semaines, une série de reportages a mis en lumière la détresse de nombreux travailleurs au Québec. / pitipat / Adobe Stock

C'est ce mercredi 10 septembre qu'est soulignée la 23e Journée mondiale de la prévention du suicide.

Dans les dernières semaines, de nombreux reportages ont mis en lumière la détresse des travailleurs au Québec, notamment les premiers répondants.

Écoutez Marc-André Dufour, psychologue clinicien et auteur de Comment garder espoir dans un monde en crise et Se donner le droit d'être malheureux, en discuter à Radio textos, mercredi. 

L'expert souligne l'impact du manque de ressources, la fatigue morale, le stress post-traumatique et la difficulté de le faire reconnaître, tout en recommandant des ressources comme le 1 866 APPELLE et les centres de crise au Québec.

