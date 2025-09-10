Les experts s'inquiètent

Les experts tirent la sonnette d'alarme concernant l'obésité infantile dans le monde.

Au début du millénaire, on comptait 194 millions d'enfants obèses à travers le globe. Vingt ans plus tard, ils étaient 391 millions en pareille situation.

Les causes sont multiples allant de la malbouffe, à l’inaction gouvernementale en passant par l’absence de politiques efficaces.

Écoutez la pédiatre spécialisée en obésité infantile, la Dre Julie St-Pierre, mercredi, à Radio textos.

Elle souligne l’importance de la mise en place d'équipes multidisciplinaires, de l’impact psychologique sur les jeunes, et la nécessité d’actions concertées.