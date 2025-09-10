Contrairement à Lucien Bouchard, Pauline Marois appuie Paul St-Pierre Plamondon dans sa démarche en vue de tenir un troisième référendum.

L'ex-première ministre du Québec, qui se réjouit de la popularité de son ancien parti dans les sondages, encourage surtout le chef péquiste à «rester cohérent s'il juge que c'est vraiment le chemin à prendre.»

Écoutez l'ex-cheffe du Parti québécois, qui est Chancelière de l’UQAM, en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.