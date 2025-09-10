Contrairement à Lucien Bouchard, Pauline Marois appuie Paul St-Pierre Plamondon dans sa démarche en vue de tenir un troisième référendum.
L'ex-première ministre du Québec, qui se réjouit de la popularité de son ancien parti dans les sondages, encourage surtout le chef péquiste à «rester cohérent s'il juge que c'est vraiment le chemin à prendre.»
Écoutez l'ex-cheffe du Parti québécois, qui est Chancelière de l’UQAM, en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.
«Je suis toujours souverainiste. Les gens le savent déjà et donc ça me ravit qu'on en soit là. Et je crois que c'est parce qu'on a été très cohérent et que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est très intègre [...] Je crois qu'il faut lui faire confiance. Il fera le début. Un référendum, c'est un geste énormément démocratique. Dans notre société, il n'y a pas un geste plus démocratique.»