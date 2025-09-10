Un excès de vertu dans la toponomie?

La Société des transports de Montréal inaugurera éventuellement cinq nouvelles stations de métro sur la ligne bleue. Le choix de leurs noms a provoqué une petite controverse.

«Vertières», «Mary-Two-Axe-Earley», «Césira-Pasirotto», «Madeleine-Parent» et «Anjou». Voilà comment s'appelleront les stations issues du prolongement de la ligne bleue.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente le choix de ces noms, à l'émission de Patrick Lagacé.

Luc n'est pas du tout offusqué par ce choix et rappelle la rupture avec la tradition toponymique.

Quant à l'animateur Patrick Lagacé, il critique l'absence de repère géographique dans l'appellation des stations, sauf Anjou.