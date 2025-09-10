Affrontement avec les municipalités

À l'occasion de son commentaire, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé, le chroniqueur Luc Ferrandez revient sur l'affrontement entre le gouvernement du Québec et les municipalités en matière d'environnement.

Ils abordent les lois qui permettent au gouvernement provincial, d'imposer des projets comme Northvolt, le port de Contrecoeur et l'exploitation minière contre l'avis des municipalités.

Les ministres Geneviève Guilbault et Bernard Drainville y joueront les rôles de «bon cop, bad cop».