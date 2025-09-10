Football à l'Académie Saint-Louis

Des gens de Québec, habitant dans un quartier limitrophe d'un terrain de football, ont participé à un référendum pour faire taire les jeunes qui jouaient, onze fois par année, sur le terrain de l'Académie Saint-Louis, prétextant qu'ils ne voulaient plus entendre le bruit occasionné par les joutes sportives. Or, le maire de Québec, Bruno Marchand, a décidé de cette décision de contrecarrer le référendum et de dire: «Non, les jeunes vont pouvoir jouer avec du bruit au football.»

