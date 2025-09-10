Football à l'Académie Saint-Louis

Des gens de Québec, habitant dans un quartier limitrophe d'un terrain de football, ont participé à un référendum pour faire taire les jeunes qui jouaient, onze fois par année, sur le terrain de l'Académie Saint-Louis, prétextant qu'ils ne voulaient plus entendre le bruit occasionné par les joutes sportives. Or, le maire de Québec, Bruno Marchand, a décidé de cette décision de contrecarrer le référendum et de dire: «Non, les jeunes vont pouvoir jouer avec du bruit au football.»
Écoutez le maire de Québec aborder cette décision et l'importance de voir les jeunes bouger, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ils ont demandé un référendum pour que le règlement [de l'arrondissement] puisse se maintenir et ont voté à 75% pour que les jeunes jouent sans bruit. Ça c'est ridicule! On veut être une ville active, ce n'est pas vrai qu'on va tolérer ça. Ce qui fait qu'on va harmoniser le règlement municipal. [...] On a envie que nos jeunes bougent et il faut se donner les moyens...»
Autre sujet traité:
- Les menaces de mort à l'endroit des personnalités publiques;
- Geneviève Guibault et Bernard Drainville changeront de ministère à Québec.