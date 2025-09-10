Demande d'une relocalisation d’urgence

La directrice du CPE Le Petit Palais, dans le Quartier Chinois à Montréal, demande une relocalisation d’urgence en raison de la cohabitation difficile avec les itinérants.

Les employés et les enfants font face régulièrement à des personnes intoxiquées, à de la prostitution et à du matériel de consommation de drogues.

Il y a un an et demi, la directrice générale du CPE Le Petit Palais déplorait déjà que les enfants devaient être placé sous escorte policière pour les promenades.

Écoutez Sylvie Chabot, qui demande à la Société québécoise des infrastructures de casser son bail de location, ainsi que Sarah Desabrais, mère d’un enfant qui a fréquenté le CPE Le Petit Palais.