La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi en raison d'une quantité importante d'informations à traiter, à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile.

Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon Tremblay, a expliqué mardi qu’une quantitué substantielle d'informations est accessibles après que la SAAQ ait choisi, à la fin août, sous les pressions du premier ministre François Legault, de renoncer à invoquer le secret professionnel de ses avocats pour bloquer le partage d'informations.

Les équipes de la commission ont donc commencé à recevoir l'intégralité des boîtes de courriels de plusieurs témoins potentiels. Il s'agit, somme toute, de 700 gigaoctets de données.