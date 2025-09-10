 Aller au contenu
Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Commission Gallant: une pause pour analyser tout le matériel reçu

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 08:00

Avec

Le journaliste Philippe Bonneville / Cogeco Média

La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi en raison d'une quantité importante d'informations à traiter, à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile.

Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon Tremblay, a expliqué mardi qu’une quantitué substantielle d'informations est accessibles après que la SAAQ ait choisi, à la fin août, sous les pressions du premier ministre François Legault, de renoncer à invoquer le secret professionnel de ses avocats pour bloquer le partage d'informations.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Les équipes de la commission ont donc commencé à recevoir l'intégralité des boîtes de courriels de plusieurs témoins potentiels. Il s'agit, somme toute, de 700 gigaoctets de données.

