 Aller au contenu
Hockey
26 jeunes joueurs vont participer

Début du camp des recrues chez les Canadiens

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Début du camp des recrues chez les Canadiens
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les recrues des Canadiens de Montréal seront en action dès aujourd'hui: 26 joueurs vont participer au camp de développement jusqu'au 16 septembre, au complexe CN de Brossard.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout et les deux matchs qui sont prévus cette fin de semaine, contre les espoirs des Jets et des Maple Leafs au Centre Bell, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient aussi sur les rumeurs qui s'intensifient sur l'intérêt que porterait le prolifique Sidney Crosby sur le Tricolore et sur la soirée hommage pour le défenseur Andrei Markov qui sera organisée au Centre Bell, le 3 décembre.

Autre sujet traité:

  • Décision attendue par la LNH dans le dossier des jeunes joueurs acquittés d’agressions sexuelles.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Avant, nous, on ne l'acceptait pas» -Martin Brodeur
Les amateurs de sports
«Avant, nous, on ne l'acceptait pas» -Martin Brodeur
0:00
16:08
«C'est une grosse saison pour lui, pas de doute là-dessus» -Daniel Brière
Les amateurs de sports
«C'est une grosse saison pour lui, pas de doute là-dessus» -Daniel Brière
0:00
16:08

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
Lagacé le matin
Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
«Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction»
Tour d'horizon de l'actualité
«Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction»
12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont
Accusation réduite d’homicide involontaire
12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Deuxième saison
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
Y aura-t-il réellement un impact?
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Hausse du sentiment d'insécurité
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
Trop court?
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
Nouvelle annonce du Consortium Unicode
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Le film et sa chanson thème sont très populaires
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Phénomène en hausse à Montréal
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Violence et manque de personnel adéquatement formé
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
François Bayrou perd son vote de confiance
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
Virement et dépôt automatique
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00