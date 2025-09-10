26 jeunes joueurs vont participer

Les recrues des Canadiens de Montréal seront en action dès aujourd'hui: 26 joueurs vont participer au camp de développement jusqu'au 16 septembre, au complexe CN de Brossard.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout et les deux matchs qui sont prévus cette fin de semaine, contre les espoirs des Jets et des Maple Leafs au Centre Bell, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient aussi sur les rumeurs qui s'intensifient sur l'intérêt que porterait le prolifique Sidney Crosby sur le Tricolore et sur la soirée hommage pour le défenseur Andrei Markov qui sera organisée au Centre Bell, le 3 décembre.

Autre sujet traité: