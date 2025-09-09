 Aller au contenu
Hockey
Sidney Crosby avec les Canadiens?

Pourquoi les rumeurs entourant Crosby persistent-elles?

par 98.5 Sports

0:00
7:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2025 20:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pourquoi les rumeurs entourant Crosby persistent-elles?
Sidney Crosby / AP/Gene J. Puskar

Est-ce que les Penguins de Pittsburgh vont faire les séries? Probablement pas. Est-ce que Sidney Crosby va demeurer avec les Penguins ou pourrait-il terminer sa carrière à Montréal?

Cette rumeur - qui a commencé pendant la Controntations des 4 Nations à Montréal et dans les studios du 98.5 Sports - ne veut décidément pas mourir.

Et le plus récent texte de Pierre Lebrun (The Athletic) - qui rapporte des propos de Crosby - et ceux de l’agent Pat Brisson - au 98.5 FM - ne font rien pour la contredire.

Écoutez Mario Langlois et Jérémie Rainville présenter la situation, analyser les propos de Croby rapportés par Pierre Lebrun et réécouter ceux de Pat Brisson aux Amateurs de sports avant la tribune téléphone à Bonsoir de sportifs.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

