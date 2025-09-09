Sidney Crosby avec les Canadiens?

Est-ce que les Penguins de Pittsburgh vont faire les séries? Probablement pas. Est-ce que Sidney Crosby va demeurer avec les Penguins ou pourrait-il terminer sa carrière à Montréal?

Cette rumeur - qui a commencé pendant la Controntations des 4 Nations à Montréal et dans les studios du 98.5 Sports - ne veut décidément pas mourir.

Et le plus récent texte de Pierre Lebrun (The Athletic) - qui rapporte des propos de Crosby - et ceux de l’agent Pat Brisson - au 98.5 FM - ne font rien pour la contredire.

Écoutez Mario Langlois et Jérémie Rainville présenter la situation, analyser les propos de Croby rapportés par Pierre Lebrun et réécouter ceux de Pat Brisson aux Amateurs de sports avant la tribune téléphone à Bonsoir de sportifs.