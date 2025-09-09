Le documentaire IA: l’angle mort, diffusé à Télé-Québec, met en lumière les biais et dangers de l’intelligence artificielle, notamment dans le tri des CV et la reconnaissance faciale, où des discriminations de genre et de race persistent.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, faire le tour de la question mardi à Radio textos.

Le chroniqueur souligne l’absence d’encadrement gouvernemental au Québec et au Canada, la domination des géants du numérique, comme Meta, l’influence des algorithmes sur les chambres d’écho, et les risques de manipulation et de désinformation, tout en appelant à une vigilance accrue face à ces enjeux.