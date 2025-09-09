Trop court?

 Aller au contenu
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations

par 98.5

Lagacé le matin

le 9 septembre 2025 09:17

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Aimez-vous le format actuel des prolongations dans la Ligue nationale de hockey? Certains joueurs, non...

Le gardien des Sénateurs d'Ottawa, Linus Ullmark, a confié au magazine Hockey News qu'il aimerait que la période soit plus longue que le format actuel de 5 minutes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui en discute avec l'animateur Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé:

  • Une fin de match spectaculaire dans la NFL;
  • Deux soeurs décident de redevenir sourdes pour participer aux Sourlympiques au Japon!

