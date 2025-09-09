Nouvelle annonce du Consortium Unicode

Bonne nouvelle pour les amateurs d’emojis! Le Consortium Unicode vient d’annoncer l’arrivée de neuf nouvelles icônes qui enrichiront nos conversations numériques sur l'iPhone et les téléphones Android.
Ces symboles, qui seront accessibles dès le 9 septembre 2025, permettront d’élargir encore davantage notre façon d’exprimer émotions, idées et situations sans avoir à écrire un mot.
Écoutez Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie à l'UQAM, qui détaille l'évolution des significations des emojis, lors d'un entretien avec le chroniqueur du Web et des réseaux sociaux, mardi.
«Il y a des lobbys, il y a des personnes de certaines communautés qui veulent avoir certaines choses. Tout cela est pris en considération par les membres du Consortium Unicode qui font une fois par année une révision pour bien regarder ce qui se passe et les éléments qui manquent dans la conversation...»
Voici les nouveaux venus :
- un trombone
- un Sasquatch
- un coffre au trésor
- un visage déformé
- un épaulard
- un trognon de pomme
- une danseuse de ballet
- un éboulement de roches
- un nuage de combat façon bande dessinée