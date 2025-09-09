Nouvelle annonce du Consortium Unicode

Bonne nouvelle pour les amateurs d’emojis! Le Consortium Unicode vient d’annoncer l’arrivée de neuf nouvelles icônes qui enrichiront nos conversations numériques sur l'iPhone et les téléphones Android.

Ces symboles, qui seront accessibles dès le 9 septembre 2025, permettront d’élargir encore davantage notre façon d’exprimer émotions, idées et situations sans avoir à écrire un mot.

Écoutez Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie à l'UQAM, qui détaille l'évolution des significations des emojis, lors d'un entretien avec le chroniqueur du Web et des réseaux sociaux, mardi.