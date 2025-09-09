 Aller au contenu
Politique internationale
François Bayrou perd son vote de confiance

Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»

par 98.5

0:00
12:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2025 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
François Bayrou lors de son discours devant l'Assemblée nationale lundi / La Presse Canadienne

Rien ne va plus en France: le gouvernement de François Bayrou a été largement renversé lundi. 

Le premier ministre avait décidé de mettre son poste en jeu en sollicitant un vote de confiance des députés sur la question du déficit public et son plan pour réduire la dette du pays.

C'est donc un autre changement de gouvernement qui attend les Français. Une mobilisation citoyenne d'importance s'organise d'ailleurs mercredi, appelée «Bloquons tout».

Écoutez la chronique de Jean-François Lépine au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«Dans beaucoup de démocraties du monde, les vieilles alternances autre droite et gauche modérée ont été remplacées par la dominance croissante des extrêmes. C'est ça qui est un peu la situation en France...»

Jean-François Lépine

Autre sujet abordé

  • Un attentat terroriste a fait au moins six morts en plein cœur de Jérusalem dimanche.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le but c'était de montrer au monde où en est la Chine en matière de défense»
Lagacé le matin
«Le but c'était de montrer au monde où en est la Chine en matière de défense»
0:00
12:42
Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat
Lagacé le matin
Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat
0:00
9:05

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Deuxième saison
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
Y aura-t-il réellement un impact?
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Hausse du sentiment d'insécurité
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
Trop court?
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
Nouvelle annonce du Consortium Unicode
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Le film et sa chanson thème sont très populaires
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Phénomène en hausse à Montréal
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Violence et manque de personnel adéquatement formé
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
Virement et dépôt automatique
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Vidéo
Pour un Québec champion mondial du climat: «Ne votez pas conservateur»
Les conservateurs devant la CAQ dans les sondages
Pour un Québec champion mondial du climat: «Ne votez pas conservateur»
Regarder12:44Patrick Lagacé
C'est la fin annoncée du financement Accord D chez Desjardins
Prêts flexibles
C'est la fin annoncée du financement Accord D chez Desjardins
François Bonnardel écarté: «D'autres ministres auront de mauvaises nouvelles»
Remaniement ministériel
François Bonnardel écarté: «D'autres ministres auront de mauvaises nouvelles»
Labubu: «C'est laid rare, mais tendance» et la Maison-Blanche embarque...
Publication controversée
Labubu: «C'est laid rare, mais tendance» et la Maison-Blanche embarque...
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00