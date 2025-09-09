François Bayrou perd son vote de confiance

Rien ne va plus en France: le gouvernement de François Bayrou a été largement renversé lundi.

Le premier ministre avait décidé de mettre son poste en jeu en sollicitant un vote de confiance des députés sur la question du déficit public et son plan pour réduire la dette du pays.

C'est donc un autre changement de gouvernement qui attend les Français. Une mobilisation citoyenne d'importance s'organise d'ailleurs mercredi, appelée «Bloquons tout».

