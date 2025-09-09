 Aller au contenu
Société
Virement et dépôt automatique

900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»

par 98.5

0:00
5:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2025 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
Une somme de 900$ a été transférée par erreur lors d'un virement Interac en raison d'une erreur de numéro. / La Presse Canadienne

Imaginez la scène suivante: vous êtes en train de réserver un chalet pour passer un moment en famille. Lorsque vient le moment de faire le transfert Interac avec la Banque Nationale, vous réalisez que vous avez fait une erreur dans le numéro de téléphone. Mais il est trop tard, la somme de 900 dollars a déjà été versée dans le mauvais compte.

C'est la situation que vit Geneviève, une auditrice et intervenante psychosociale dans une école secondaire, qui déplore le manque d'aide de la part de la Banque Nationale et de la Banque Royale pour retrouver son argent.

La personne qui a reçu la somme par erreur dit se méfier, affirmant que sa banque a gelé le montant, avant de cesser carrément de répondre.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé mardi où elle explique que c'est l'intervention de l'équipe de Lagacé le matin qui lui a permis de retrouver son argent.

«C'est aberrant! D'autant plus que c'est 900$. On s'entend, c'est un petit montant. J'ai peut-être l'énergie ou l'audace de foncer et d'aller jusqu'au bout, mais il y a plein de gens qui abandonnent. Alors, c'est tout le temps le client qui paie pour, quand les grandes multinationales, elles, récoltent l'argent.»

Geneviève

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Lagacé le matin
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
0:00
5:08
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Radio textos
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
0:00
25:59

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Deuxième saison
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
Y aura-t-il réellement un impact?
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Hausse du sentiment d'insécurité
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
Trop court?
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
Nouvelle annonce du Consortium Unicode
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Le film et sa chanson thème sont très populaires
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Phénomène en hausse à Montréal
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Violence et manque de personnel adéquatement formé
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
François Bayrou perd son vote de confiance
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Vidéo
Pour un Québec champion mondial du climat: «Ne votez pas conservateur»
Les conservateurs devant la CAQ dans les sondages
Pour un Québec champion mondial du climat: «Ne votez pas conservateur»
Regarder12:44Patrick Lagacé
C'est la fin annoncée du financement Accord D chez Desjardins
Prêts flexibles
C'est la fin annoncée du financement Accord D chez Desjardins
François Bonnardel écarté: «D'autres ministres auront de mauvaises nouvelles»
Remaniement ministériel
François Bonnardel écarté: «D'autres ministres auront de mauvaises nouvelles»
Labubu: «C'est laid rare, mais tendance» et la Maison-Blanche embarque...
Publication controversée
Labubu: «C'est laid rare, mais tendance» et la Maison-Blanche embarque...
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00