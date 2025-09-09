Virement et dépôt automatique

Imaginez la scène suivante: vous êtes en train de réserver un chalet pour passer un moment en famille. Lorsque vient le moment de faire le transfert Interac avec la Banque Nationale, vous réalisez que vous avez fait une erreur dans le numéro de téléphone. Mais il est trop tard, la somme de 900 dollars a déjà été versée dans le mauvais compte.

C'est la situation que vit Geneviève, une auditrice et intervenante psychosociale dans une école secondaire, qui déplore le manque d'aide de la part de la Banque Nationale et de la Banque Royale pour retrouver son argent.

La personne qui a reçu la somme par erreur dit se méfier, affirmant que sa banque a gelé le montant, avant de cesser carrément de répondre.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé mardi où elle explique que c'est l'intervention de l'équipe de Lagacé le matin qui lui a permis de retrouver son argent.