Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal

Un citoyen sur quatre ne se sent pas en sécurité à Montréal, selon un sondage Léger commandé par la Fraternité des policiers.
Le sentiment d'insécurité est grandissant dans la plus grande ville du Québec.
D'ailleurs, la société de développement commercial Montréal centre-ville presse les candidats à la mairie d'agir pour améliorer la sécurité au coeur de la métropole.
Écoutez Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et des policières de Montréal, qui parle de son étude à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ça dit que le sentiment d'insécurité demeure. 55 % des citoyens de Montréal considèrent que la ville est moins sécuritaire qu'il y a cinq ans. 70 % des citoyens montréalais demandent plus de présence policière dans les endroits chauds en ville. [...] Malheureusement, le volume de travail des policiers est énorme. [...] Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique.»
Au centre-ville, les immeubles du secteur ont vu leur valeur foncière baisser de 15% et cette diminution devrait encore s'accentuer dans le prochain rôle d'évaluation.
Notons que près du quart des revenus financiers de l'administration municipale proviennent du centre-ville.