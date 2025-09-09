Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal

Un citoyen sur quatre ne se sent pas en sécurité à Montréal, selon un sondage Léger commandé par la Fraternité des policiers.

Le sentiment d'insécurité est grandissant dans la plus grande ville du Québec.

D'ailleurs, la société de développement commercial Montréal centre-ville presse les candidats à la mairie d'agir pour améliorer la sécurité au coeur de la métropole.

Écoutez Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et des policières de Montréal, qui parle de son étude à l'émission de Patrick Lagacé.