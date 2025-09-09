 Aller au contenu
C'est la fin annoncée du financement Accord D chez Desjardins

par 98.5

0:00
9:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2025 07:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier

La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Desjardins va prochainement cesser d'offrir le service de financement Accord D, sans vraiment dire pourquoi. 

Le financement Accord D est une seconde limite de crédit disponible sur votre carte de crédit de Desjardins. 

Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier en discuter à l'émission de Patrick Lagacé, mardi matin. C'est elle qui a révélé cette information.

«Ce sera la fin des prêts flexibles obtenus en 1 heure, qui peuvent être remboursés en six mois ou en dix ans, au choix. Les raisons ne sont pas tellement limpides. J'ai parlé à Desjardins et on m'a dit que ce n’était pas nécessairement en lien avec la popularité du produit, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'utilisent.»

Marie-Eve Fournier

Accord D permettait ainsi d'obtenir du financement via internet et échelonner les remboursements.

Le service financier, qui est disponible dans plusieurs commerces, existe depuis la fin des années 1990.

Autres sujets abordés

  • La SAQ multiplie les initiatives et les stratégies pour accroître ses ventes et séduire les jeunes, qui boivent moins, généralement...
  • Septembre, historiquement le pire mois en Bourse, est très bien parti cette année.

