Prêts flexibles

Desjardins va prochainement cesser d'offrir le service de financement Accord D, sans vraiment dire pourquoi.

Le financement Accord D est une seconde limite de crédit disponible sur votre carte de crédit de Desjardins.

Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier en discuter à l'émission de Patrick Lagacé, mardi matin. C'est elle qui a révélé cette information.