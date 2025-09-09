Desjardins va prochainement cesser d'offrir le service de financement Accord D, sans vraiment dire pourquoi.
Le financement Accord D est une seconde limite de crédit disponible sur votre carte de crédit de Desjardins.
Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier en discuter à l'émission de Patrick Lagacé, mardi matin. C'est elle qui a révélé cette information.
«Ce sera la fin des prêts flexibles obtenus en 1 heure, qui peuvent être remboursés en six mois ou en dix ans, au choix. Les raisons ne sont pas tellement limpides. J'ai parlé à Desjardins et on m'a dit que ce n’était pas nécessairement en lien avec la popularité du produit, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'utilisent.»
Accord D permettait ainsi d'obtenir du financement via internet et échelonner les remboursements.
Le service financier, qui est disponible dans plusieurs commerces, existe depuis la fin des années 1990.
