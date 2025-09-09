Le premier roman de Laurence Florisca Rivard, intitulé Implosion, mène le lecteur à une importante réflexion, à l'ère des réseaux sociaux et des mouvements comme #MoiAussi.

On y suit l'histoire de Sébastien, un joueur de tennis avec un avenir prometteur, qui voit sa vie être chamboulée après que trois femmes sortent sur les réseaux sociaux pour l'accuser d'agression sexuelle.

Le roman nous plonge dans la réalité des proches de la personne accusée.

Écoutez la critique de la chroniqueuse Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé.