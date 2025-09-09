Sentiment d'insécurité en hausse

Le sentiment d'insécurité est en hausse au centre-ville de Montréal. Selon un sondage dévoilé lundi par la Société de développement commercial, trois travailleurs sur quatre trouvent que le centre-ville se dégrade.
Écoutez les commentaires de Patrick Lagacé dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.
«Le sentiment d'insécurité chez les travailleurs est de plus en plus grand. Pourquoi? [Montréal est un] Hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est consternant de voir à quel point il y a de la misère humaine à Montréal. En quelques années, le visage du centre-ville a énormément changé.»
Autres sujets abordés
- Sondage Pallas Data/L'Actualité/Qc125: la CAQ derrière le PCQ, le PQ bien en tête;
- Remaniement ministériel: François Bonnardel serait écarté... d'autres changements sont à venir;
- Les coûts exorbitants du dossier Santé numérique et de la construction d'une école;
- Un «die-in» après la mort d'une cycliste à Montréal;
- La crise politique se poursuit en France, un autre premier ministre devra être nommé;
- Israël poursuit son offensive pour assiégrer la ville de Gaza;
- Le dossier Epstein continue de hanter le président américain Donald Trump.