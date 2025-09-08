Comportement déplacé contre la Roumanie

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La Ligue nationale souligne le décès de Ken Dryden;
- Le contrat de Carey Price a été échangé aux Sharks de San José;
- C'est l'ouverture - mercredi - du camp des recrues des Canadiens de Montréal: Owen Beck, Ivan Demidov, Oliver Kapanen, Filip Mesar, Florian Xhekaj, David Reinbacher et Jacob Fowler seront du nombre;
- Ismaël Koné présente ses excuses à son entraîneur et ses coéquipiers pour son comportement contre la Roumanie;
- Maxime Crépeau est blessé pour le Canada;
- Messi parle de retraite?
- À son tour, Bennedict Mathurin revient à Montréal et fait des heureuses
- Un bond de 14 places au classement pour Félix Auger-Aliassime;
- Un mauvais week-end pour les Blue Jays.