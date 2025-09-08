 Aller au contenu
Comportement déplacé contre la Roumanie

Ismaël Koné présente ses excuses à son entraîneur et ses coéquipiers

par 98.5 Sports

0:00
16:10

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 septembre 2025 22:28

Avec

Ismaël Koné contre la Roumanie. / AP/Andreea Alexandru

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • La Ligue nationale souligne le décès de Ken Dryden;
  • Le contrat de Carey Price a été échangé aux Sharks de San José;
  • C'est l'ouverture - mercredi - du camp des recrues des Canadiens de Montréal: Owen Beck, Ivan Demidov, Oliver Kapanen, Filip Mesar, Florian Xhekaj, David Reinbacher et Jacob Fowler seront du nombre;
  • Ismaël Koné présente ses excuses à son entraîneur et ses coéquipiers pour son comportement contre la Roumanie;
  • Maxime Crépeau est blessé pour le Canada;
  • Messi parle de retraite?
  • À son tour, Bennedict Mathurin revient à Montréal et fait des heureuses
  • Un bond de 14 places au classement pour Félix Auger-Aliassime;
  • Un mauvais week-end pour les Blue Jays.

