 Aller au contenu
Hockey
Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders

«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche

par 98.5

0:00
21:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2025 20:27

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Matthew Schaefer lors du repêchage en juin dernier. / AP/Damian Dovarganes

Le Québécois Mathieu Darche, ancien assistant DG à Julien BriseBois avec le Lightning de Tampa Bay, a été nommé directeur général des Islanders de New York en mai dernier, succédant ainsi à Lou Lamoriello.

Écoutez le nouveau DG des Islanders au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'aménagement à New York et le volet familial de l'affaire;
  • Le processus sportif: «Je ne fais plus juste donner des opinions, c'est moi qui prends les décisions»;
  • Le rôle du DG dans le repêchage: la qualité la plus importante à ce poste;
  • Sur le 1er choix Matthew Schaefer: «Le jeune homme est impressionnant. J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature».

Sur l'échange qui a envoyé le défenseur Noah Dobson à Montréal

«J'avais cinq agents libres avec restriction qui avaient le droit à l'arbitrage, J'espérais signer les cinq, incluant Noah. [...] Puis, on ne s'est pas entendus sur le contrat, c'est aussi simple que ça. [...] Honnêtement, il y a eu zéro animosité. J'ai eu des belles discussions avec Noah, avec son agent, puis en bout de ligne, on s'est rendu compte qu'on s'entendrait sûrement pas sur un contrat. [...] Je devais l'envoyer à un endroit ou il pouvait signer une extension de contrat. [...] Lui, il a eu le contrat qu'il voulait. Puis, de mon côté, je pense que j'ai eu un bon retour pour le joueur et ça me donne un petit peu de flexibilité sur mon plafond salarial.»

Mathieu Darche


Et aussi...

  • «Je voulais travailler avec Patrick Roy et je voulais que Patrick soit confortable avec ses assistants»;
  • «Il faut que tu t'entendes et que tu respectes ton entraîneur»;
  • Les joueurs et le personnel d'entraîneur vont pouvoir porter la barbe...
  • L'arrivée de Jonathan Drouin à New York.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Devrait-on nommer une rue de Montréal au nom de Ken Dryden?
La commission
Devrait-on nommer une rue de Montréal au nom de Ken Dryden?
0:00
4:55
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Les amateurs de sports
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
0:00
5:00

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
Aller-retour pour la finale à New York
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
L'incroyable remontée des Bills
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
Il vise le trophée Calder
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden (1947-2025)
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Ken Dryden (1947-2025)
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
Après cinq défaites de suite...
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Une 5e défaite consécutive pour les Alouettes
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Ça sent la coupe
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
F1
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Table ronde
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
Match d'ouverture de la NFL
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
Échangé aux Sharks de San Jose
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00