Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders

Le Québécois Mathieu Darche, ancien assistant DG à Julien BriseBois avec le Lightning de Tampa Bay, a été nommé directeur général des Islanders de New York en mai dernier, succédant ainsi à Lou Lamoriello.

Écoutez le nouveau DG des Islanders au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

L'aménagement à New York et le volet familial de l'affaire;

Le processus sportif: «Je ne fais plus juste donner des opinions, c'est moi qui prends les décisions»;

Le rôle du DG dans le repêchage : la qualité la plus importante à ce poste;

Sur le 1er choix Matthew Schaefer: «Le jeune homme est impressionnant. J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature».

Sur l'échange qui a envoyé le défenseur Noah Dobson à Montréal