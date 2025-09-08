Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders

Le Québécois Mathieu Darche, ancien assistant DG à Julien BriseBois avec le Lightning de Tampa Bay, a été nommé directeur général des Islanders de New York en mai dernier, succédant ainsi à Lou Lamoriello.
Écoutez le nouveau DG des Islanders au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'aménagement à New York et le volet familial de l'affaire;
- Le processus sportif: «Je ne fais plus juste donner des opinions, c'est moi qui prends les décisions»;
- Le rôle du DG dans le repêchage: la qualité la plus importante à ce poste;
- Sur le 1er choix Matthew Schaefer: «Le jeune homme est impressionnant. J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature».
Sur l'échange qui a envoyé le défenseur Noah Dobson à Montréal
«J'avais cinq agents libres avec restriction qui avaient le droit à l'arbitrage, J'espérais signer les cinq, incluant Noah. [...] Puis, on ne s'est pas entendus sur le contrat, c'est aussi simple que ça. [...] Honnêtement, il y a eu zéro animosité. J'ai eu des belles discussions avec Noah, avec son agent, puis en bout de ligne, on s'est rendu compte qu'on s'entendrait sûrement pas sur un contrat. [...] Je devais l'envoyer à un endroit ou il pouvait signer une extension de contrat. [...] Lui, il a eu le contrat qu'il voulait. Puis, de mon côté, je pense que j'ai eu un bon retour pour le joueur et ça me donne un petit peu de flexibilité sur mon plafond salarial.»
Et aussi...
- «Je voulais travailler avec Patrick Roy et je voulais que Patrick soit confortable avec ses assistants»;
- «Il faut que tu t'entendes et que tu respectes ton entraîneur»;
- Les joueurs et le personnel d'entraîneur vont pouvoir porter la barbe...
- L'arrivée de Jonathan Drouin à New York.