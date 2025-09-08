Prostitution, fugues et isolement familial

La violence dans les couples fait souffrir les victimes, mais elle fait aussi souffrir les familles de celles-ci.

Écoutez Félix, qui est père de quatre enfants, alors que sa fille est sous l’emprise d’un homme violent, un chef de gang de surcroît, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il raconte le parcours de sa fille, marqué par un trouble de personnalité limite, la prostitution, les fugues et l’isolement familial, et confie son sentiment d’impuissance parentale face à des difficultés qui ont émergé dès le plus jeune âge.

Un peu plus tard dans l'émission, Linda, qui partage aussi une expérience similaire impliquant la DPJ et la vigilance familiale, raconte son histoire.